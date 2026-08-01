Сьогоднішня ціна NUMETAL

Поточна ціна NUMETAL (NUMETAL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.29% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NUMETAL до USD становить $ 0 за NUMETAL.

NUMETAL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25,320, з циркуляційною пропозицією у 98.75B NUMETAL. Протягом останніх 24 годин NUMETAL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NUMETAL змінився на -- за останню годину та на +0.22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо NUMETAL (NUMETAL)

Ринкова капіталізація $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K Циркуляційне постачання 98.75B 98.75B 98.75B Загальна пропозиція 98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632

Поточна ринкова капіталізація NUMETAL — $ 25.32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NUMETAL — 98.75B, зі загальною пропозицією 98747208802.30632. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25.32K.