Сьогоднішня ціна Number 1 (NR1)

Поточна ціна Number 1 (NR1) сьогодні становить 0.0034273 USD з ринковою капіталізацією $ 294.75K USD. Ціна NR1 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Number 1:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.11K USD

- зміна ціни Number 1 протягом дня — +0.03%

- циркуляційна пропозиція – 86.00M USD

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