Ціна Number 1 (NR1)
Поточна ціна Number 1 (NR1) сьогодні становить 0.0034273 USD з ринковою капіталізацією $ 294.75K USD. Ціна NR1 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Number 1:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.11K USD
- зміна ціни Number 1 протягом дня — +0.03%
- циркуляційна пропозиція – 86.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Number 1 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Number 1 до USD становила $ -0.0001713903.
За останні 60 днів зміна ціни Number 1 до USD становила $ -0.0009835686.
За останні 90 днів зміна ціни Number 1 до USD становила $ -0.001534310151997148.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.03%
|30 днів
|$ -0.0001713903
|-5.00%
|60 днів
|$ -0.0009835686
|-28.69%
|90 днів
|$ -0.001534310151997148
|-30.92%
Останній аналіз цін Number 1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.22%
+0.03%
-11.87%
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