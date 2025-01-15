Сьогоднішня ціна NUMBER ($NUMBER)

Поточна ціна NUMBER ($NUMBER) сьогодні становить 0.02136353 USD з ринковою капіталізацією $ 21.37M USD. Ціна $NUMBER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NUMBER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 375.91K USD

- зміна ціни NUMBER протягом дня — -0.81%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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