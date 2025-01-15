Ціна NUMBER ($NUMBER)
Поточна ціна NUMBER ($NUMBER) сьогодні становить 0.02136353 USD з ринковою капіталізацією $ 21.37M USD. Ціна $NUMBER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NUMBER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 375.91K USD
- зміна ціни NUMBER протягом дня — -0.81%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NUMBER до USD становила $ -0.00017593926958782.
За останні 30 днів зміна ціни NUMBER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NUMBER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NUMBER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00017593926958782
|-0.81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NUMBER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
-0.81%
-15.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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