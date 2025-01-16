Ціна Numa (NUMA)
Поточна ціна Numa (NUMA) сьогодні становить 0.398953 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NUMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Numa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.38K USD
- зміна ціни Numa протягом дня — +0.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін NUMA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NUMA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Numa до USD становила $ +0.00235774.
За останні 30 днів зміна ціни Numa до USD становила $ -0.0475572721.
За останні 60 днів зміна ціни Numa до USD становила $ +0.0752797581.
За останні 90 днів зміна ціни Numa до USD становила $ +0.1090759381098644.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00235774
|+0.59%
|30 днів
|$ -0.0475572721
|-11.92%
|60 днів
|$ +0.0752797581
|+18.87%
|90 днів
|$ +0.1090759381098644
|+37.63%
Останній аналіз цін Numa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
+0.59%
-8.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A non-custodial and decentralized Ethereum LST-backed real-world assets protocol with native yield and zero-slippage trading
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NUMA до AUD
A$0.6383248
|1 NUMA до GBP
￡0.32315193
|1 NUMA до EUR
€0.38698441
|1 NUMA до USD
$0.398953
|1 NUMA до MYR
RM1.79129897
|1 NUMA до TRY
₺14.14288385
|1 NUMA до JPY
¥62.43215497
|1 NUMA до RUB
₽41.00837887
|1 NUMA до INR
₹34.47751826
|1 NUMA до IDR
Rp6,540.21206832
|1 NUMA до PHP
₱23.31880285
|1 NUMA до EGP
￡E.20.11521026
|1 NUMA до BRL
R$2.40967612
|1 NUMA до CAD
C$0.57050279
|1 NUMA до BDT
৳48.25735488
|1 NUMA до NGN
₦620.4517056
|1 NUMA до UAH
₴16.78794224
|1 NUMA до VES
Bs21.144509
|1 NUMA до PKR
Rs111.09644191
|1 NUMA до KZT
₸210.63920494
|1 NUMA до THB
฿13.8037738
|1 NUMA до TWD
NT$13.13752229
|1 NUMA до CHF
Fr0.36304723
|1 NUMA до HKD
HK$3.10385434
|1 NUMA до MAD
.د.م3.99351953