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Ціна Numa (NUMA)

USD

Графік ціни Numa (NUMA) в реальному часі

$0.399064
$0.399064$0.399064
+0.60%(1D)

Сьогоднішня ціна Numa (NUMA)

Поточна ціна Numa (NUMA) сьогодні становить 0.398953 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NUMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Numa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.38K USD
- зміна ціни Numa протягом дня — +0.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Numa (NUMA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Numa до USD становила $ +0.00235774.
За останні 30 днів зміна ціни Numa до USD становила $ -0.0475572721.
За останні 60 днів зміна ціни Numa до USD становила $ +0.0752797581.
За останні 90 днів зміна ціни Numa до USD становила $ +0.1090759381098644.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00235774+0.59%
30 днів$ -0.0475572721-11.92%
60 днів$ +0.0752797581+18.87%
90 днів$ +0.1090759381098644+37.63%

Аналіз цін Numa (NUMA)

Останній аналіз цін Numa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.390827
$ 0.390827$ 0.390827

$ 0.409085
$ 0.409085$ 0.409085

$ 0.568263
$ 0.568263$ 0.568263

-0.38%

+0.59%

-8.24%

Ринкова інформація Numa (NUMA)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.38K
$ 2.38K$ 2.38K

0.00
0.00 0.00

Що таке Numa ( NUMA)

A non-custodial and decentralized Ethereum LST-backed real-world assets protocol with native yield and zero-slippage trading

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

NUMA до місцевих валют

1 NUMA до AUD
A$0.6383248
1 NUMA до GBP
0.32315193
1 NUMA до EUR
0.38698441
1 NUMA до USD
$0.398953
1 NUMA до MYR
RM1.79129897
1 NUMA до TRY
14.14288385
1 NUMA до JPY
¥62.43215497
1 NUMA до RUB
41.00837887
1 NUMA до INR
34.47751826
1 NUMA до IDR
Rp6,540.21206832
1 NUMA до PHP
23.31880285
1 NUMA до EGP
￡E.20.11521026
1 NUMA до BRL
R$2.40967612
1 NUMA до CAD
C$0.57050279
1 NUMA до BDT
48.25735488
1 NUMA до NGN
620.4517056
1 NUMA до UAH
16.78794224
1 NUMA до VES
Bs21.144509
1 NUMA до PKR
Rs111.09644191
1 NUMA до KZT
210.63920494
1 NUMA до THB
฿13.8037738
1 NUMA до TWD
NT$13.13752229
1 NUMA до CHF
Fr0.36304723
1 NUMA до HKD
HK$3.10385434
1 NUMA до MAD
.د.م3.99351953