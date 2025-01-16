Сьогоднішня ціна Numa (NUMA)

Поточна ціна Numa (NUMA) сьогодні становить 0.398953 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NUMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Numa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.38K USD

- зміна ціни Numa протягом дня — +0.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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