Сьогоднішня ціна Nulswap (NSWAP)

Поточна ціна Nulswap (NSWAP) сьогодні становить 0.00637233 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nulswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.49 USD

- зміна ціни Nulswap протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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