Ціна NuLink (NLK)
Поточна ціна NuLink (NLK) сьогодні становить 0.01723067 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NLK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NuLink:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 523.99K USD
- зміна ціни NuLink протягом дня — -1.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NuLink до USD становила $ -0.00025552459225008.
За останні 30 днів зміна ціни NuLink до USD становила $ -0.0043226650.
За останні 60 днів зміна ціни NuLink до USD становила $ +0.0051298995.
За останні 90 днів зміна ціни NuLink до USD становила $ +0.005656193251334584.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00025552459225008
|-1.46%
|30 днів
|$ -0.0043226650
|-25.08%
|60 днів
|$ +0.0051298995
|+29.77%
|90 днів
|$ +0.005656193251334584
|+48.87%
Останній аналіз цін NuLink: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-1.46%
-15.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NuLink aims to build a solution that makes it easy for developers to implement best of breed data security and privacy.
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