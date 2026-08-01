Сьогоднішня ціна Nuklai

Поточна ціна Nuklai (NAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NAI до USD становить $ 0 за NAI.

Nuklai наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 322 346, з циркуляційною пропозицією у 4,31B NAI. Протягом останніх 24 годин NAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,072314, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NAI змінився на -- за останню годину та на +1,89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Nuklai (NAI)

Ринкова капіталізація $ 322,35K$ 322,35K $ 322,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 748,57K$ 748,57K $ 748,57K Циркуляційне постачання 4,31B 4,31B 4,31B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nuklai — $ 322,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NAI — 4,31B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 748,57K.