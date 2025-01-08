Сьогоднішня ціна Nukey (NUKEY)

Поточна ціна Nukey (NUKEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.02K USD. Ціна NUKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nukey:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 800.75 USD

- зміна ціни Nukey протягом дня — +5.46%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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