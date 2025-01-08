Ціна Nukey (NUKEY)
Поточна ціна Nukey (NUKEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.02K USD. Ціна NUKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nukey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 800.75 USD
- зміна ціни Nukey протягом дня — +5.46%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
Отримуйте оновлення цін NUKEY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NUKEY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nukey до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nukey до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nukey до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nukey до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.46%
|30 днів
|$ 0
|+0.71%
|60 днів
|$ 0
|-26.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nukey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+15.68%
+5.46%
+40.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEET NUKEY, THE ADORABLE END-OF-THE-WORLD MEMECOIN THAT’S MORE THAN JUST A CUTE FACE. AS A HAPPY LITTLE MUSHROOM CLOUD DONNED IN A COZY KNIT HAT, NUKEY SERVES AS A POTENT SYMBOL OF THE PARADOXES WITHIN OUR WORLD. NUKEY IS THE ULTIMATE JUXTAPOSITION—BLENDING THE GRIM REALITIES OF OUR WORLD WITH A LIGHT-HEARTED, ENGAGING MEMEABLE CHARACTER THAT CAPTURES THE ATTENTION OF AUDIENCES WORLDWIDE.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NUKEY до AUD
A$--
|1 NUKEY до GBP
￡--
|1 NUKEY до EUR
€--
|1 NUKEY до USD
$--
|1 NUKEY до MYR
RM--
|1 NUKEY до TRY
₺--
|1 NUKEY до JPY
¥--
|1 NUKEY до RUB
₽--
|1 NUKEY до INR
₹--
|1 NUKEY до IDR
Rp--
|1 NUKEY до PHP
₱--
|1 NUKEY до EGP
￡E.--
|1 NUKEY до BRL
R$--
|1 NUKEY до CAD
C$--
|1 NUKEY до BDT
৳--
|1 NUKEY до NGN
₦--
|1 NUKEY до UAH
₴--
|1 NUKEY до VES
Bs--
|1 NUKEY до PKR
Rs--
|1 NUKEY до KZT
₸--
|1 NUKEY до THB
฿--
|1 NUKEY до TWD
NT$--
|1 NUKEY до CHF
Fr--
|1 NUKEY до HKD
HK$--
|1 NUKEY до MAD
.د.م--