Сьогоднішня ціна Nuggies

Поточна ціна Nuggies (NUG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 20,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NUG до USD становить $ 0 за NUG.

Nuggies наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 179,79, з циркуляційною пропозицією у 1,00B NUG. Протягом останніх 24 годин NUG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NUG змінився на -10,13% за останню годину та на -24,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Nuggies (NUG)

Ринкова капіталізація $ 9,18K$ 9,18K $ 9,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,18K$ 9,18K $ 9,18K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nuggies — $ 9,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NUG — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,18K.