Сьогоднішня ціна Nugget Trap Gold Token (NGTG$$)

Поточна ціна Nugget Trap Gold Token (NGTG$$) сьогодні становить 0.570292 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NGTG$$ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nugget Trap Gold Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 69.70K USD

- зміна ціни Nugget Trap Gold Token протягом дня — -2.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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