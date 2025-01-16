Сьогоднішня ціна Nugget Rush (NUGX)

Поточна ціна Nugget Rush (NUGX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NUGX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nugget Rush:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.84 USD

- зміна ціни Nugget Rush протягом дня — +3.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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