Ціна Nugget Rush (NUGX)
Поточна ціна Nugget Rush (NUGX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NUGX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nugget Rush:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.84 USD
- зміна ціни Nugget Rush протягом дня — +3.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nugget Rush до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nugget Rush до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nugget Rush до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nugget Rush до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.98%
|30 днів
|$ 0
|-21.43%
|60 днів
|$ 0
|-9.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nugget Rush: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+3.98%
-1.88%
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