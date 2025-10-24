Актуальна ціна Nuff Respect сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NUFR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NUFR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Nuff Respect сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NUFR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NUFR на MEXC вже зараз.

Логотип Nuff Respect

Ціна Nuff Respect (NUFR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NUFR до USD:

$0,0003149
+5,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Nuff Respect (NUFR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:52:17 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Nuff Respect (NUFR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0,19%

+5,24%

+9,80%

+9,80%

Актуальна ціна Nuff Respect (NUFR) становить --. За останні 24 години NUFR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NUFR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NUFR змінився на +0,19% за останню годину, +5,24% за 24 години та на +9,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nuff Respect (NUFR)

$ 251,88K
--
$ 314,86K
799,97M
999 966 579,9507906
Поточна ринкова капіталізація Nuff Respect — $ 251,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NUFR — 799,97M, зі загальною пропозицією 999966579.9507906. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 314,86K.

Історія ціни Nuff Respect (NUFR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nuff Respect до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nuff Respect до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nuff Respect до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nuff Respect до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+5,24%
30 днів$ 0+19,09%
60 днів$ 0+155,77%
90 днів$ 0--

Що таке Nuff Respect (NUFR)

Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes.

Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic.

Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Nuff Respect (NUFR)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Nuff Respect (USD)

Скільки коштуватиме Nuff Respect (NUFR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Nuff Respect (NUFR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Nuff Respect.

Перегляньте прогноз ціни Nuff Respect вже зараз!

NUFR до місцевих валют

Токеноміка Nuff Respect (NUFR)

Розуміння токеноміки Nuff Respect (NUFR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NUFR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Nuff Respect (NUFR)

Скільки сьогодні коштує Nuff Respect (NUFR)?
Актуальна ціна NUFR у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NUFR до USD?
Поточна ціна NUFR до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Nuff Respect?
Ринкова капіталізація NUFR — $ 251,88K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NUFR?
Циркуляційна пропозиція NUFR — 799,97M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NUFR?
NUFR досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NUFR?
Історична мінімальна ціна NUFR становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі NUFR?
Актуальний обсяг торгівлі NUFR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NUFR цього року?
NUFR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NUFR для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Nuff Respect (NUFR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

