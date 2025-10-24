Інформація щодо ціни Nuff Respect (NUFR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,19% Зміна ціни (1 дн.) +5,24% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,80% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,80%

Актуальна ціна Nuff Respect (NUFR) становить --. За останні 24 години NUFR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NUFR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NUFR змінився на +0,19% за останню годину, +5,24% за 24 години та на +9,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nuff Respect (NUFR)

Ринкова капіталізація $ 251,88K$ 251,88K $ 251,88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 314,86K$ 314,86K $ 314,86K Циркуляційне постачання 799,97M 799,97M 799,97M Загальна пропозиція 999 966 579,9507906 999 966 579,9507906 999 966 579,9507906

Поточна ринкова капіталізація Nuff Respect — $ 251,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NUFR — 799,97M, зі загальною пропозицією 999966579.9507906. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 314,86K.