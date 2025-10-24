Інформація щодо ціни nufdog (NUF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,97% Зміна ціни (1 дн.) +1,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,05%

Актуальна ціна nufdog (NUF) становить --. За останні 24 години NUF торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NUF становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NUF змінився на -0,97% за останню годину, +1,34% за 24 години та на +3,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо nufdog (NUF)

Ринкова капіталізація $ 8,32K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,32K Циркуляційне постачання 999,54M Загальна пропозиція 999 537 913,553052

Поточна ринкова капіталізація nufdog — $ 8,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NUF — 999,54M, зі загальною пропозицією 999537913.553052. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,32K.