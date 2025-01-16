Сьогоднішня ціна NuCypher (NU)

Поточна ціна NuCypher (NU) сьогодні становить 0.093685 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NuCypher:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.81K USD

- зміна ціни NuCypher протягом дня — +2.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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