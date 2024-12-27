Сьогоднішня ціна Nucleus Vision (NCASH)

Поточна ціна Nucleus Vision (NCASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 305.45K USD. Ціна NCASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nucleus Vision:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.87 USD

- зміна ціни Nucleus Vision протягом дня — -0.27%

- циркуляційна пропозиція – 2.90B USD

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