Сьогоднішня ціна Nucleon xCFX (XCFX)

Поточна ціна Nucleon xCFX (XCFX) сьогодні становить 0.203285 USD з ринковою капіталізацією $ 3.19M USD. Ціна XCFX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nucleon xCFX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 544.29 USD

- зміна ціни Nucleon xCFX протягом дня — +5.42%

- циркуляційна пропозиція – 15.70M USD

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