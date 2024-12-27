Ціна Nucleon xCFX (XCFX)
Поточна ціна Nucleon xCFX (XCFX) сьогодні становить 0.203285 USD з ринковою капіталізацією $ 3.19M USD. Ціна XCFX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nucleon xCFX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 544.29 USD
- зміна ціни Nucleon xCFX протягом дня — +5.42%
- циркуляційна пропозиція – 15.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nucleon xCFX до USD становила $ +0.01045848.
За останні 30 днів зміна ціни Nucleon xCFX до USD становила $ -0.0147201107.
За останні 60 днів зміна ціни Nucleon xCFX до USD становила $ +0.0388773821.
За останні 90 днів зміна ціни Nucleon xCFX до USD становила $ -0.0157091941785746.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01045848
|+5.42%
|30 днів
|$ -0.0147201107
|-7.24%
|60 днів
|$ +0.0388773821
|+19.12%
|90 днів
|$ -0.0157091941785746
|-7.17%
Останній аналіз цін Nucleon xCFX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
+5.42%
+16.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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