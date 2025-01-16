Ціна Nucleon (NUT)
Поточна ціна Nucleon (NUT) сьогодні становить 0.79536 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nucleon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 651.21 USD
- зміна ціни Nucleon протягом дня — +4.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nucleon до USD становила $ +0.03261753.
За останні 30 днів зміна ціни Nucleon до USD становила $ -0.2778834335.
За останні 60 днів зміна ціни Nucleon до USD становила $ -0.2012065936.
За останні 90 днів зміна ціни Nucleon до USD становила $ -0.977861008359011.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03261753
|+4.28%
|30 днів
|$ -0.2778834335
|-34.93%
|60 днів
|$ -0.2012065936
|-25.29%
|90 днів
|$ -0.977861008359011
|-55.14%
Останній аналіз цін Nucleon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+4.28%
+0.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nucleon is a liquid staking solution for Conflux PoS backed by industry-leading staking providers. Nucleon lets users stake their CFX- without locking assets or maintaining infrastructure. When staking with Nucleon, users receive xCFX tokens on a 1:1 basis representing their staked CFX. xCFX balances can be used like regular CFX to earn yields and lending rewards, and are updated on a daily basis to reflect your CFX staking rewards. Note that there are no lock-ups when staking with Nucleon, and have minimum deposits of 1 CFX to decrease DDoS risks. When using Nucleon, staking rewards will be compound in real-time, allowing for participation in the securing of Conflux without the associated risks and downside potential. NUT is Nucleon’s governance token, which can be staked to vote and boost staking interest rewards. NUT token allocations are defined by the project team, and will be tradeable on secondary markets. Our goal is to solve the problems associated with Conflux PoS staking - illiquidity, immovability and accessibility - making staked CFX liquid and allowing for participation with any amount of CFX to improve security of the Conflux network.
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