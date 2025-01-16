Сьогоднішня ціна Nucleon (NUT)

Поточна ціна Nucleon (NUT) сьогодні становить 0.79536 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nucleon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 651.21 USD

- зміна ціни Nucleon протягом дня — +4.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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