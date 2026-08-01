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Поточна ціна Nubila Network сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація NB становить 140 896 USD. Відстежуйте оновлення цін NB до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Nubila Network сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація NB становить 140 896 USD. Відстежуйте оновлення цін NB до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Nubila Network (NB)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NB до USD:

$0,00078416
$0,00078416$0,00078416
+0,11%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Nubila Network (NB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:14:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Nubila Network

Поточна ціна Nubila Network (NB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NB до USD становить $ 0 за NB.

Nubila Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 140 896, з циркуляційною пропозицією у 184,00M NB. Протягом останніх 24 годин NB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,110933, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NB змінився на -6,39% за останню годину та на +9,67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 69,67K.

Ринкова інформація щодо Nubila Network (NB)

$ 140,90K
$ 140,90K$ 140,90K

$ 69,67K
$ 69,67K$ 69,67K

$ 765,74K
$ 765,74K$ 765,74K

184,00M
184,00M 184,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nubila Network — $ 140,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 69,67K. Циркуляційна пропозиція NB — 184,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 765,74K.

Історія ціни Nubila Network у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,110933
$ 0,110933$ 0,110933

$ 0
$ 0$ 0

-6,39%

+10,38%

+9,67%

+9,67%

Історія ціни Nubila Network (NB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nubila Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nubila Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nubila Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nubila Network до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+10,38%
30 днів$ 0-15,67%
60 днів$ 0-45,17%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Nubila Network

Прогноз ціни Nubila Network (NB) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NB у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Nubila Network (NB) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Nubila Network потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Nubila Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NB на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Nubila Network.

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Ресурс Nubila Network (NB)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

Про Nubila Network

Яка зараз ціна Nubila Network?

Поточна оцінка становить ₴, що вказує на зміну ціни у розмірі 10.38% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на NB?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг Nubila Network?

З ринковою капіталізацією ₴6210672.40603224576000 Nubila Network займає #5228 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

NB зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є NB сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ та ₴, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на Nubila Network?

До таких факторів належать обігове надходження (184000000.0 токенів), тенденції прийняття у BNB Chain Ecosystem,Binance Alpha Spotlight та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Nubila Network

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:14:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Nubila Network (NB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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