Сьогоднішня ціна Nubila Network

Поточна ціна Nubila Network (NB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NB до USD становить $ 0 за NB.

Nubila Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 140 896, з циркуляційною пропозицією у 184,00M NB. Протягом останніх 24 годин NB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,110933, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NB змінився на -6,39% за останню годину та на +9,67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 69,67K.

Ринкова інформація щодо Nubila Network (NB)

Ринкова капіталізація $ 140,90K$ 140,90K $ 140,90K Обсяг (за 24 год) $ 69,67K$ 69,67K $ 69,67K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 765,74K$ 765,74K $ 765,74K Циркуляційне постачання 184,00M 184,00M 184,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nubila Network — $ 140,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 69,67K. Циркуляційна пропозиція NB — 184,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 765,74K.