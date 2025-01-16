Ціна NubDog (NUBDOG)
Поточна ціна NubDog (NUBDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.89K USD. Ціна NUBDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NubDog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.75 USD
- зміна ціни NubDog протягом дня — +5.45%
- циркуляційна пропозиція – 983.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NubDog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NubDog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NubDog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NubDog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NubDog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.05%
+5.45%
-4.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$NubDog is the crypto equivalent of that one dog meme that just gets the culture - think "distracted boyfriend" but with a dog that's got its eye on the moon instead of another dog. It's the kind of memecoin where the community is as wild as a pack of dogs at a barbecue, with memes flying around faster than a dog chasing its tail. The vibe? It's like the OG cat memes of the internet - quirky, relatable, and with an edge of absurdity that keeps you laughing while you're watching your investment.
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