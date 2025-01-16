Сьогоднішня ціна NubDog (NUBDOG)

Поточна ціна NubDog (NUBDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.89K USD. Ціна NUBDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NubDog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.75 USD

- зміна ціни NubDog протягом дня — +5.45%

- циркуляційна пропозиція – 983.41M USD

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