Токеноміка Nsure Network (NSURE) Дізнайтеся ключову інформацію про Nsure Network (NSURE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nsure Network (NSURE) NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change. Офіційний вебсайт: https://nsure.network/ Купити NSURE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nsure Network (NSURE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nsure Network (NSURE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 28.48K $ 28.48K $ 28.48K Загальна пропозиція: $ 65.27M $ 65.27M $ 65.27M Циркуляційна пропозиція: $ 23.73M $ 23.73M $ 23.73M FDV (повністю розведена вартість): $ 78.34K $ 78.34K $ 78.34K Історичний максимум: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00121013 $ 0.00121013 $ 0.00121013 Дізнайтеся більше про ціну Nsure Network (NSURE)

Токеноміка Nsure Network (NSURE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nsure Network (NSURE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NSURE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NSURE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NSURE, досліджуйте ціну токена NSURE в реальному часі!

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