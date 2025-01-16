Сьогоднішня ціна nsurance (N)

Поточна ціна nsurance (N) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна N до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності nsurance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20K USD

- зміна ціни nsurance протягом дня — -3.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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