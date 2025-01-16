Сьогоднішня ціна nSights (NSI)

Поточна ціна nSights (NSI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NSI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності nSights:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.84K USD

- зміна ціни nSights протягом дня — -0.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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