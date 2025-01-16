Ціна NSHARE (NSHARE)
Поточна ціна NSHARE (NSHARE) сьогодні становить 0.088868 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NSHARE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NSHARE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни NSHARE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NSHARE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NSHARE до USD становила $ -0.0573527322.
За останні 60 днів зміна ціни NSHARE до USD становила $ -0.0508491676.
За останні 90 днів зміна ціни NSHARE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0573527322
|-64.53%
|60 днів
|$ -0.0508491676
|-57.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NSHARE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nacho Finance was inspired by tomb.finance and is a seigniorage style algorithmic stablecoin protocol designed to bring high APRs, with low fees, to Ethereum holders on the Polygon Network. Nacho Finance is a multi-token protocol that consists of the following three tokens: - Nacho Shares (NSHARE) (Governance & Measure of protocol value) - Nacho Token (NACHO) (Medium of exchange) - Nacho Bonds (NBOND) (Change NACHO supply during contraction periods) NACHO Shares (NSHARE) are one of the ways to measure the value of the NACHO Protocol and shareholder trust in its ability to maintain NACHO close to peg. During epoch expansions the protocol mints NACHO and distributes it proportionally to all NSHARE holders who have staked their tokens in the Bowl. Additionally, NSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the NACHO money ecosystem. The NACHO algorithmic token serves as the backbone of our growing ecosystem aimed at bringing high APRs to ETH holders on the Polygon Network. The protocol's underlying mechanisms dynamically adjust NACHO's supply, pushing its price up or down relative to the price of ETH in order to keep NACHO's peg to the ETH price. NACHO Bonds (NBOND) main job is to help incentivize changes in NACHO supply during an epoch contraction period.
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