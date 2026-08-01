Сьогоднішня ціна NSDQ420

Поточна ціна NSDQ420 (NSDQ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NSDQ до USD становить $ 0 за NSDQ.

NSDQ420 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 140 923, з циркуляційною пропозицією у 1,00B NSDQ. Протягом останніх 24 годин NSDQ торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01594689, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NSDQ змінився на +0,10% за останню годину та на -11,65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 32,10.

Ринкова інформація щодо NSDQ420 (NSDQ)

Ринкова капіталізація $ 140,92K$ 140,92K $ 140,92K Обсяг (за 24 год) $ 32,10$ 32,10 $ 32,10 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 140,92K$ 140,92K $ 140,92K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація NSDQ420 — $ 140,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 32,10. Циркуляційна пропозиція NSDQ — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 140,92K.