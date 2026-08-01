Сьогоднішня ціна NPC On Solana

Поточна ціна NPC On Solana (NPCS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NPCS до USD становить $ 0 за NPCS.

NPC On Solana наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 461 057, з циркуляційною пропозицією у 997,95M NPCS. Протягом останніх 24 годин NPCS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03908342, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NPCS змінився на +0,14% за останню годину та на +4,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 189,21.

Ринкова інформація щодо NPC On Solana (NPCS)

Ринкова капіталізація $ 461,06K$ 461,06K $ 461,06K Обсяг (за 24 год) $ 189,21$ 189,21 $ 189,21 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 461,06K$ 461,06K $ 461,06K Циркуляційне постачання 997,95M 997,95M 997,95M Загальна пропозиція 997 948 638,8134148 997 948 638,8134148 997 948 638,8134148

Поточна ринкова капіталізація NPC On Solana — $ 461,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 189,21. Циркуляційна пропозиція NPCS — 997,95M, зі загальною пропозицією 997948638.8134148. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 461,06K.