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Поточна ціна NPC On Solana сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація NPCS становить 461 057 USD. Відстежуйте оновлення цін NPCS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна NPC On Solana сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація NPCS становить 461 057 USD. Відстежуйте оновлення цін NPCS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про NPCS

Інформація про ціну NPCS

Що таке NPCS

Офіційний вебсайт NPCS

Токеноміка NPCS

Прогноз ціни NPCS

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Ціна NPC On Solana (NPCS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NPCS до USD:

$0,0004555
$0,0004555$0,0004555
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни NPC On Solana (NPCS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:13:58 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна NPC On Solana

Поточна ціна NPC On Solana (NPCS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NPCS до USD становить $ 0 за NPCS.

NPC On Solana наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 461 057, з циркуляційною пропозицією у 997,95M NPCS. Протягом останніх 24 годин NPCS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03908342, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NPCS змінився на +0,14% за останню годину та на +4,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 189,21.

Ринкова інформація щодо NPC On Solana (NPCS)

$ 461,06K
$ 461,06K$ 461,06K

$ 189,21
$ 189,21$ 189,21

$ 461,06K
$ 461,06K$ 461,06K

997,95M
997,95M 997,95M

997 948 638,8134148
997 948 638,8134148 997 948 638,8134148

Поточна ринкова капіталізація NPC On Solana — $ 461,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 189,21. Циркуляційна пропозиція NPCS — 997,95M, зі загальною пропозицією 997948638.8134148. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 461,06K.

Історія ціни NPC On Solana у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,03908342
$ 0,03908342$ 0,03908342

$ 0
$ 0$ 0

+0,14%

+0,06%

+4,51%

+4,51%

Історія ціни NPC On Solana (NPCS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NPC On Solana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NPC On Solana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NPC On Solana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NPC On Solana до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,06%
30 днів$ 0+17,26%
60 днів$ 0+87,49%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни NPC On Solana

Прогноз ціни NPC On Solana (NPCS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NPCS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни NPC On Solana (NPCS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна NPC On Solana потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне NPC On Solana у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NPCS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни NPC On Solana.

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Ресурс NPC On Solana (NPCS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

Про NPC On Solana

Яка зараз ринкова ціна NPCS?

Зараз його вартість становить ₴, що відображає зміну ціни на 0.05% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність NPC On Solana на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, NPCS демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для NPCS?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- NPCS. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для NPC On Solana?

Він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність NPCS на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре NPCS інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про NPC On Solana

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:13:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для NPC On Solana (NPCS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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