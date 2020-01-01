Токеноміка NOX (NOX) Дізнайтеся ключову інформацію про NOX (NOX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NOX (NOX) XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply. Офіційний вебсайт: https://xrpl-nox.com/ Купити NOX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NOX (NOX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NOX (NOX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 115,09K $ 115,09K $ 115,09K Загальна пропозиція: $ 999,92K $ 999,92K $ 999,92K Циркуляційна пропозиція: $ 999,92K $ 999,92K $ 999,92K FDV (повністю розведена вартість): $ 115,09K $ 115,09K $ 115,09K Історичний максимум: $ 1,56 $ 1,56 $ 1,56 Історичний мінімум: $ 0,069632 $ 0,069632 $ 0,069632 Поточна ціна: $ 0,1151 $ 0,1151 $ 0,1151 Дізнайтеся більше про ціну NOX (NOX)

Токеноміка NOX (NOX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NOX (NOX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NOX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NOX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NOX, досліджуйте ціну токена NOX в реальному часі!

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