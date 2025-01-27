Сьогоднішня ціна NOX (NOX)

Поточна ціна NOX (NOX) сьогодні становить 0.889175 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NOX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.39K USD

- зміна ціни NOX протягом дня — -23.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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