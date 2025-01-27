Ціна NOX (NOX)
Поточна ціна NOX (NOX) сьогодні становить 0.889175 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NOX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.39K USD
- зміна ціни NOX протягом дня — -23.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NOX до USD становила $ -0.2657282779284406.
За останні 30 днів зміна ціни NOX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NOX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NOX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.2657282779284406
|-23.00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NOX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.62%
-23.00%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply.
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