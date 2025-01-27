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Ціна NOX (NOX)

USD

Графік ціни NOX (NOX) в реальному часі

$0.865869
$0.865869$0.865869
-30.00%(1D)

Сьогоднішня ціна NOX (NOX)

Поточна ціна NOX (NOX) сьогодні становить 0.889175 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NOX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.39K USD
- зміна ціни NOX протягом дня — -23.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники NOX (NOX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NOX до USD становила $ -0.2657282779284406.
За останні 30 днів зміна ціни NOX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NOX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NOX до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.2657282779284406-23.00%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін NOX (NOX)

Останній аналіз цін NOX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.858919
$ 0.858919$ 0.858919

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

+1.62%

-23.00%

--

Ринкова інформація NOX (NOX)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.39K
$ 63.39K$ 63.39K

0.00
0.00 0.00

Що таке NOX ( NOX)

XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply.

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Ресурс NOX (NOX)

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Попередження про ризик

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NOX до місцевих валют

1 NOX до AUD
A$1.4048965
1 NOX до GBP
0.71134
1 NOX до EUR
0.84471625
1 NOX до USD
$0.889175
1 NOX до MYR
RM3.8945865
1 NOX до TRY
31.7079805
1 NOX до JPY
¥138.13333625
1 NOX до RUB
87.20139225
1 NOX до INR
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1 NOX до IDR
Rp14,341.53025025
1 NOX до PHP
51.892253
1 NOX до EGP
￡E.44.7966365
1 NOX до BRL
R$5.25502425
1 NOX до CAD
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