Сьогоднішня ціна NOWK (NOWK)

Поточна ціна NOWK (NOWK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 411.58K USD. Ціна NOWK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NOWK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.94K USD

- зміна ціни NOWK протягом дня — +8.88%

- циркуляційна пропозиція – 990.00M USD

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