Ціна NOWK (NOWK)
Поточна ціна NOWK (NOWK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 411.58K USD. Ціна NOWK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NOWK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.94K USD
- зміна ціни NOWK протягом дня — +8.88%
- циркуляційна пропозиція – 990.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NOWK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NOWK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NOWK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NOWK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NOWK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.27%
+8.88%
+9.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Next Big Secret. $NOWK is a stealthy, community-driven meme token on Solana. Be part of the exclusive early adoption stage and unlock the potential of this hidden gem. NOWK is based on the viral meme No One Will Know which took the internet by storm! NOWK has something for everyone! Everybody has something No One Will Know. Your secrets are safe but not your MEMES! NOWK is the meme of memes!
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