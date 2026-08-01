Яка зараз ціна Novo Nordisk xStock?

Novo Nordisk xStock торгують за ₴2110.1016925729872000, що відображає зміну ціни на рівні 2.25% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як NVOX порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 2.25% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо NVOX перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Novo Nordisk xStock виглядає у порівнянні з токенами категорії Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem?

У сегменті Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem NVOX демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Novo Nordisk xStock?

Ринкова капіталізація ₴24102192.47907918960000 розташовує NVOX на #3509 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴2062.0546726251168000 до ₴2110.5424909211328000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують NVOX?

Novo Nordisk xStock згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку NVOX?

З 11421.88250513914 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.