Сьогоднішня ціна Novo (NOVO)

Поточна ціна Novo (NOVO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOVO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Novo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 498.23 USD

- зміна ціни Novo протягом дня — -7.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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