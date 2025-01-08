Ціна Novo (NOVO)
Поточна ціна Novo (NOVO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOVO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Novo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 498.23 USD
- зміна ціни Novo протягом дня — -7.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Novo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Novo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Novo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Novo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.19%
|30 днів
|$ 0
|+48.90%
|60 днів
|$ 0
|+166.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Novo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
-7.19%
-9.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Novo provides the core infrastructure for user-friendly crypto apps on a global scale. Novo's native Layer-1 token standards are a breakthrough innovation that enables the creation of feature-rich, oracle-less tokens on an unbounded-capacity UTXO-based blockchain, impacting sectors from AI to gaming, decentralized finance, supply-chain management, digital art, and beyond. Designed from the ground up with a primary focus on parallel transaction processing and Layer-1 programmability, Novo's unique technology stack enables a practically unlimited volume of inexpensive smart contract transactions. Novo represents a true renaissance of programmable money, offering new possibilities and opportunities for developers, businesses, and users alike.
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