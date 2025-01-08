Ціна Novem Pro (NVM)
Поточна ціна Novem Pro (NVM) сьогодні становить 0.311314 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NVM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Novem Pro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.59K USD
- зміна ціни Novem Pro протягом дня — -1.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Novem Pro до USD становила $ -0.0045486047468494.
За останні 30 днів зміна ціни Novem Pro до USD становила $ -0.0065135605.
За останні 60 днів зміна ціни Novem Pro до USD становила $ +0.0409031728.
За останні 90 днів зміна ціни Novem Pro до USD становила $ +0.0375634146418456.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0045486047468494
|-1.44%
|30 днів
|$ -0.0065135605
|-2.09%
|60 днів
|$ +0.0409031728
|+13.14%
|90 днів
|$ +0.0375634146418456
|+13.72%
Останній аналіз цін Novem Pro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-1.44%
+10.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value.
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