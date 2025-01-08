Сьогоднішня ціна Novem Pro (NVM)

Поточна ціна Novem Pro (NVM) сьогодні становить 0.311314 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NVM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Novem Pro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.59K USD

- зміна ціни Novem Pro протягом дня — -1.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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