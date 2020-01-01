Токеноміка Novem Gold Token (NNN) Дізнайтеся ключову інформацію про Novem Gold Token (NNN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Novem Gold Token (NNN) NNN NOVEM GOLD tokens Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token. Офіційний вебсайт: https://novemgold.com/ Купити NNN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Novem Gold Token (NNN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Novem Gold Token (NNN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 27,42M $ 27,42M $ 27,42M Загальна пропозиція: $ 211,18K $ 211,18K $ 211,18K Циркуляційна пропозиція: $ 211,18K $ 211,18K $ 211,18K FDV (повністю розведена вартість): $ 27,42M $ 27,42M $ 27,42M Історичний максимум: $ 669,65 $ 669,65 $ 669,65 Історичний мінімум: $ 0,00129991 $ 0,00129991 $ 0,00129991 Поточна ціна: $ 129,87 $ 129,87 $ 129,87 Дізнайтеся більше про ціну Novem Gold Token (NNN)

Токеноміка Novem Gold Token (NNN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Novem Gold Token (NNN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NNN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NNN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NNN, досліджуйте ціну токена NNN в реальному часі!

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