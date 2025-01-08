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Ціна Novem Gold Token (NNN)

USD

Графік ціни Novem Gold Token (NNN) в реальному часі

$100.71
$100.71$100.71
-0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна Novem Gold Token (NNN)

Поточна ціна Novem Gold Token (NNN) сьогодні становить 100.71 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NNN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Novem Gold Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 293.69K USD
- зміна ціни Novem Gold Token протягом дня — -0.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Novem Gold Token (NNN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Novem Gold Token до USD становила $ -0.1453557235963.
За останні 30 днів зміна ціни Novem Gold Token до USD становила $ -0.0340399800.
За останні 60 днів зміна ціни Novem Gold Token до USD становила $ -2.3642276760.
За останні 90 днів зміна ціни Novem Gold Token до USD становила $ +2.22779528523977.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.1453557235963-0.14%
30 днів$ -0.0340399800-0.03%
60 днів$ -2.3642276760-2.34%
90 днів$ +2.22779528523977+2.26%

Аналіз цін Novem Gold Token (NNN)

Останній аналіз цін Novem Gold Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 77.02
$ 77.02$ 77.02

$ 102.27
$ 102.27$ 102.27

$ 669.65
$ 669.65$ 669.65

-0.18%

-0.14%

+0.99%

Ринкова інформація Novem Gold Token (NNN)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 293.69K
$ 293.69K$ 293.69K

0.00
0.00 0.00

Що таке Novem Gold Token ( NNN)

NNN NOVEM GOLD tokens Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token.

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Ресурс Novem Gold Token (NNN)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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