Ціна Novem Gold Token (NNN)
Поточна ціна Novem Gold Token (NNN) сьогодні становить 100.71 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NNN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Novem Gold Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 293.69K USD
- зміна ціни Novem Gold Token протягом дня — -0.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Novem Gold Token до USD становила $ -0.1453557235963.
За останні 30 днів зміна ціни Novem Gold Token до USD становила $ -0.0340399800.
За останні 60 днів зміна ціни Novem Gold Token до USD становила $ -2.3642276760.
За останні 90 днів зміна ціни Novem Gold Token до USD становила $ +2.22779528523977.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.1453557235963
|-0.14%
|30 днів
|$ -0.0340399800
|-0.03%
|60 днів
|$ -2.3642276760
|-2.34%
|90 днів
|$ +2.22779528523977
|+2.26%
Останній аналіз цін Novem Gold Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-0.14%
+0.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NNN NOVEM GOLD tokens Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token.
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