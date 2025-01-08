Сьогоднішня ціна Novem Gold Token (NNN)

Поточна ціна Novem Gold Token (NNN) сьогодні становить 100.71 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NNN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Novem Gold Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 293.69K USD

- зміна ціни Novem Gold Token протягом дня — -0.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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