Сьогоднішня ціна Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Поточна ціна Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) сьогодні становить 0.614454 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна AUDD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Novatti Australian Digital Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 767.62 USD

- зміна ціни Novatti Australian Digital Dollar протягом дня — +13.03%

- циркуляційна пропозиція – 2.30M USD

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