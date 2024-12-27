Ціна Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)
Поточна ціна Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) сьогодні становить 0.614454 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна AUDD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Novatti Australian Digital Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 767.62 USD
- зміна ціни Novatti Australian Digital Dollar протягом дня — +13.03%
- циркуляційна пропозиція – 2.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Novatti Australian Digital Dollar до USD становила $ +0.070857.
За останні 30 днів зміна ціни Novatti Australian Digital Dollar до USD становила $ -0.0149061010.
За останні 60 днів зміна ціни Novatti Australian Digital Dollar до USD становила $ -0.0465455049.
За останні 90 днів зміна ціни Novatti Australian Digital Dollar до USD становила $ -0.0758318016305807.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.070857
|+13.03%
|30 днів
|$ -0.0149061010
|-2.42%
|60 днів
|$ -0.0465455049
|-7.57%
|90 днів
|$ -0.0758318016305807
|-10.98%
Останній аналіз цін Novatti Australian Digital Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
+13.03%
+4.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.
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