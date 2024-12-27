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Ціна Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

USD

Графік ціни Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) в реальному часі

$0.61254
$0.61254$0.61254
+12.60%(1D)

Сьогоднішня ціна Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Поточна ціна Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) сьогодні становить 0.614454 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна AUDD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Novatti Australian Digital Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 767.62 USD
- зміна ціни Novatti Australian Digital Dollar протягом дня — +13.03%
- циркуляційна пропозиція – 2.30M USD

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Цінові показники Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Novatti Australian Digital Dollar до USD становила $ +0.070857.
За останні 30 днів зміна ціни Novatti Australian Digital Dollar до USD становила $ -0.0149061010.
За останні 60 днів зміна ціни Novatti Australian Digital Dollar до USD становила $ -0.0465455049.
За останні 90 днів зміна ціни Novatti Australian Digital Dollar до USD становила $ -0.0758318016305807.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.070857+13.03%
30 днів$ -0.0149061010-2.42%
60 днів$ -0.0465455049-7.57%
90 днів$ -0.0758318016305807-10.98%

Аналіз цін Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Останній аналіз цін Novatti Australian Digital Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.536665
$ 0.536665$ 0.536665

$ 0.623688
$ 0.623688$ 0.623688

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

+0.25%

+13.03%

+4.92%

Ринкова інформація Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

$ 767.62
$ 767.62$ 767.62

2.30M
2.30M 2.30M

Що таке Novatti Australian Digital Dollar ( AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

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Ресурс Novatti Australian Digital Dollar (AUDD)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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