Сьогоднішня ціна Novastro

Поточна ціна Novastro (XNL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XNL до USD становить $ 0 за XNL.

Novastro наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23,372, з циркуляційною пропозицією у 200.00M XNL. Протягом останніх 24 годин XNL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0199721, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XNL змінився на -0.60% за останню годину та на -0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 34.73K.

Ринкова інформація щодо Novastro (XNL)

Ринкова капіталізація $ 23.37K$ 23.37K $ 23.37K Обсяг (за 24 год) $ 34.73K$ 34.73K $ 34.73K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 116.86K$ 116.86K $ 116.86K Циркуляційне постачання 200.00M 200.00M 200.00M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Novastro — $ 23.37K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 34.73K. Циркуляційна пропозиція XNL — 200.00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 116.86K.