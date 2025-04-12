Ціна NovaDEX (NVX)
Поточна ціна NovaDEX (NVX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NVX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NovaDEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни NovaDEX протягом дня — +4.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NovaDEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NovaDEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NovaDEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NovaDEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.16%
|30 днів
|$ 0
|-53.74%
|60 днів
|$ 0
|-76.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NovaDEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
+4.16%
-17.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nova is a community driven concentrated liquidity DEX, built on the Solana blockchain. Its primary goal is to to facilitate lightning-fast trades.
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