Сьогоднішня ціна Novacoin (NVC)

Поточна ціна Novacoin (NVC) сьогодні становить 0.02923045 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NVC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Novacoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.45 USD

- зміна ціни Novacoin протягом дня — -3.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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