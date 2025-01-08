Ціна Novacoin (NVC)
Поточна ціна Novacoin (NVC) сьогодні становить 0.02923045 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NVC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Novacoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.45 USD
- зміна ціни Novacoin протягом дня — -3.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Novacoin до USD становила $ -0.00104101979228017.
За останні 30 днів зміна ціни Novacoin до USD становила $ -0.0118716783.
За останні 60 днів зміна ціни Novacoin до USD становила $ +0.0126642239.
За останні 90 днів зміна ціни Novacoin до USD становила $ +0.01155000303125761.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00104101979228017
|-3.43%
|30 днів
|$ -0.0118716783
|-40.61%
|60 днів
|$ +0.0126642239
|+43.33%
|90 днів
|$ +0.01155000303125761
|+65.33%
Останній аналіз цін Novacoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.59%
-3.43%
+6.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Novacoin is a hybrid Proof of work (POW) / Proof of stake (POS) decentralized peer-to-peer cryptocurrency.The Proof of Work part of Novacoin is based on the Scrypt hashing algorithm. Proof of Stake contributes to the coins energy efficiency, as there is no need for nodes to contribute mining power to part of the money creation process. As of now, Novacoin is set to be capped at 2 billion coins. However Novacoin stated that the cap limit may be lifted if the situation requires it. It looks very much like a variation of Sunny King Peercoin.
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