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Поточна ціна NovaChargeX Coin сьогодні становить 0,239545 USD. Ринкова капіталізація NCX становить 28 745 373 USD. Відстежуйте оновлення цін NCX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна NovaChargeX Coin сьогодні становить 0,239545 USD. Ринкова капіталізація NCX становить 28 745 373 USD. Відстежуйте оновлення цін NCX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна NovaChargeX Coin (NCX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NCX до USD:

$0,239536
$0,239536$0,239536
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни NovaChargeX Coin (NCX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:52:22 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна NovaChargeX Coin

Поточна ціна NovaChargeX Coin (NCX) сьогодні становить $ 0,239545, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NCX до USD становить $ 0,239545 за NCX.

NovaChargeX Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 745 373, з циркуляційною пропозицією у 120,00M NCX. Протягом останніх 24 годин NCX торгувався між $ 0,239479 (мінімум) та $ 0,239743 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,393193, тоді як історичний мінімум — $ 0,144173.

У короткостроковій динаміці NCX змінився на -0,00% за останню годину та на +1,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,62K.

Ринкова інформація щодо NovaChargeX Coin (NCX)

$ 28,75M
$ 28,75M$ 28,75M

$ 6,62K
$ 6,62K$ 6,62K

$ 28,75M
$ 28,75M$ 28,75M

120,00M
120,00M 120,00M

120 000 000,0
120 000 000,0 120 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація NovaChargeX Coin — $ 28,75M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,62K. Циркуляційна пропозиція NCX — 120,00M, зі загальною пропозицією 120000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,75M.

Історія ціни NovaChargeX Coin у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,239479
$ 0,239479$ 0,239479
Мін. за 24 год
$ 0,239743
$ 0,239743$ 0,239743
Макс. за 24 год

$ 0,239479
$ 0,239479$ 0,239479

$ 0,239743
$ 0,239743$ 0,239743

$ 0,393193
$ 0,393193$ 0,393193

$ 0,144173
$ 0,144173$ 0,144173

-0,00%

-0,01%

+1,16%

+1,16%

Історія ціни NovaChargeX Coin (NCX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NovaChargeX Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NovaChargeX Coin до USD становила $ +0,0209086853.
За останні 60 днів зміна ціни NovaChargeX Coin до USD становила $ +0,0722844524.
За останні 90 днів зміна ціни NovaChargeX Coin до USD становила $ -0,00000133481358426.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,01%
30 днів$ +0,0209086853+8,73%
60 днів$ +0,0722844524+30,18%
90 днів$ -0,00000133481358426-0,00%

Прогноз ціни NovaChargeX Coin

Прогноз ціни NovaChargeX Coin (NCX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NCX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни NovaChargeX Coin (NCX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна NovaChargeX Coin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне NovaChargeX Coin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NCX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни NovaChargeX Coin.

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Ресурс NovaChargeX Coin (NCX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

EnergyEthereum Ecosystem

Про NovaChargeX Coin

Яка зараз ціна NovaChargeX Coin?

NovaChargeX Coin торгують за ₴10.55656753747762800000, зміна ціни за останні 24 години становить -0.01%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH NovaChargeX Coin становить ₴17.32771904971275120000, тоді як ATL — ₴6.35359540621078320000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка NCX сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴1266786914.62767286320000, що розміщує актив на #651 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі NovaChargeX Coin?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до NCX.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 120000000.0 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить NovaChargeX Coin?

NovaChargeX Coin належить до класифікації Energy,Ethereum Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію NCX?

Робота в мережі -- дозволяє NCX використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про NovaChargeX Coin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:52:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для NovaChargeX Coin (NCX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про NovaChargeX Coin

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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