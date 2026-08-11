Сьогоднішня ціна NovaChargeX Coin

Поточна ціна NovaChargeX Coin (NCX) сьогодні становить $ 0,239545, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NCX до USD становить $ 0,239545 за NCX.

NovaChargeX Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 745 373, з циркуляційною пропозицією у 120,00M NCX. Протягом останніх 24 годин NCX торгувався між $ 0,239479 (мінімум) та $ 0,239743 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,393193, тоді як історичний мінімум — $ 0,144173.

У короткостроковій динаміці NCX змінився на -0,00% за останню годину та на +1,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,62K.

Ринкова інформація щодо NovaChargeX Coin (NCX)

Ринкова капіталізація $ 28,75M$ 28,75M $ 28,75M Обсяг (за 24 год) $ 6,62K$ 6,62K $ 6,62K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,75M$ 28,75M $ 28,75M Циркуляційне постачання 120,00M 120,00M 120,00M Загальна пропозиція 120 000 000,0 120 000 000,0 120 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація NovaChargeX Coin — $ 28,75M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,62K. Циркуляційна пропозиція NCX — 120,00M, зі загальною пропозицією 120000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,75M.