Актуальна ціна Nova Shield сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NVAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NVAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Nova Shield сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NVAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NVAI на MEXC вже зараз.

Докладніше про NVAI

Інформація про ціну NVAI

Офіційний вебсайт NVAI

Токеноміка NVAI

Прогноз ціни NVAI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Nova Shield

Ціна Nova Shield (NVAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NVAI до USD:

$0,00015834
$0,00015834$0,00015834
+25,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Nova Shield (NVAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:52:10 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Nova Shield (NVAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-4,65%

+25,51%

+53,09%

+53,09%

Актуальна ціна Nova Shield (NVAI) становить --. За останні 24 години NVAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NVAI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NVAI змінився на -4,65% за останню годину, +25,51% за 24 години та на +53,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nova Shield (NVAI)

$ 153,50K
$ 153,50K$ 153,50K

--
----

$ 153,50K
$ 153,50K$ 153,50K

968,78M
968,78M 968,78M

968 776 751,3880146
968 776 751,3880146 968 776 751,3880146

Поточна ринкова капіталізація Nova Shield — $ 153,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NVAI — 968,78M, зі загальною пропозицією 968776751.3880146. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 153,50K.

Історія ціни Nova Shield (NVAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nova Shield до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nova Shield до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nova Shield до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nova Shield до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+25,51%
30 днів$ 0-8,57%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Nova Shield (NVAI)

Nova Shield is an AI-powered cybersecurity application designed to protect users from malware, wallet drainers, and other hidden threats that traditional antivirus tools often miss. Built initially for macOS, Nova Shield leverages large language models to monitor system activity, detect anomalies, and respond in real time through shell-level access. Its purpose is to close the multi-billion-dollar gap caused by undetected malware targeting digital assets, particularly crypto wallets. The platform provides simple installation, real-time defense, and an AI companion that executes commands, scans files, and prevents malicious activity without requiring users to be technical experts.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Nova Shield (NVAI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Nova Shield (USD)

Скільки коштуватиме Nova Shield (NVAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Nova Shield (NVAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Nova Shield.

Перегляньте прогноз ціни Nova Shield вже зараз!

NVAI до місцевих валют

Токеноміка Nova Shield (NVAI)

Розуміння токеноміки Nova Shield (NVAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NVAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Nova Shield (NVAI)

Скільки сьогодні коштує Nova Shield (NVAI)?
Актуальна ціна NVAI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NVAI до USD?
Поточна ціна NVAI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Nova Shield?
Ринкова капіталізація NVAI — $ 153,50K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NVAI?
Циркуляційна пропозиція NVAI — 968,78M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NVAI?
NVAI досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NVAI?
Історична мінімальна ціна NVAI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі NVAI?
Актуальний обсяг торгівлі NVAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NVAI цього року?
NVAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NVAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:52:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Nova Shield (NVAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 426,00
$111 426,00$111 426,00

+1,37%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 981,09
$3 981,09$3 981,09

+2,68%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16539
$0,16539$0,16539

+7,91%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,26
$193,26$193,26

+1,17%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,4746
$20,4746$20,4746

+32,78%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 981,09
$3 981,09$3 981,09

+2,68%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 426,00
$111 426,00$111 426,00

+1,37%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,26
$193,26$193,26

+1,17%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4433
$2,4433$2,4433

+1,42%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 138,11
$1 138,11$1 138,11

+0,72%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,5996
$0,5996$0,5996

+499,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000764
$0,00000764$0,00000764

+329,21%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01941
$0,01941$0,01941

+94,10%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$48,12
$48,12$48,12

+95,29%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5805
$0,5805$0,5805

+93,50%