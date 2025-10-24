Інформація щодо ціни Nova Shield (NVAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -4,65% Зміна ціни (1 дн.) +25,51% Зміна ціни (за 7 дн.) +53,09% Зміна ціни (за 7 дн.) +53,09%

Актуальна ціна Nova Shield (NVAI) становить --. За останні 24 години NVAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NVAI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NVAI змінився на -4,65% за останню годину, +25,51% за 24 години та на +53,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nova Shield (NVAI)

Ринкова капіталізація $ 153,50K$ 153,50K $ 153,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 153,50K$ 153,50K $ 153,50K Циркуляційне постачання 968,78M 968,78M 968,78M Загальна пропозиція 968 776 751,3880146 968 776 751,3880146 968 776 751,3880146

Поточна ринкова капіталізація Nova Shield — $ 153,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NVAI — 968,78M, зі загальною пропозицією 968776751.3880146. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 153,50K.