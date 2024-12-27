Сьогоднішня ціна Nova on Mars (NOVA)

Поточна ціна Nova on Mars (NOVA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 797.67K USD. Ціна NOVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nova on Mars:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 110.27K USD

- зміна ціни Nova on Mars протягом дня — -9.65%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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