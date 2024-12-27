Ціна Nova on Mars (NOVA)
Поточна ціна Nova on Mars (NOVA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 797.67K USD. Ціна NOVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nova on Mars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 110.27K USD
- зміна ціни Nova on Mars протягом дня — -9.65%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nova on Mars до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nova on Mars до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nova on Mars до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nova on Mars до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.65%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nova on Mars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.92%
-9.65%
-14.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nova on Mars (Nova Strøm) is the first hybrid AI character created within the new Hyperworlds universe. As a hybrid character, NOVA transcends traditional physical and mental constraints, allowing for dynamic evolution shaped by the storyteller and audience interaction. Nova interacts as an autonomous agent on X and her content is supported by visual content created by autonomously by AI and also by VFX experts from FrostFX. $NOVA is a memecoin representing Nova on Mars.
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