Сьогоднішня ціна Nova Finance (NOVA)

Поточна ціна Nova Finance (NOVA) сьогодні становить 0.00737289 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nova Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.69K USD

- зміна ціни Nova Finance протягом дня — +0.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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