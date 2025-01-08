Ціна Nova Finance (NOVA)
Поточна ціна Nova Finance (NOVA) сьогодні становить 0.00737289 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nova Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.69K USD
- зміна ціни Nova Finance протягом дня — +0.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nova Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nova Finance до USD становила $ +0.0000510941.
За останні 60 днів зміна ціни Nova Finance до USD становила $ -0.0001405840.
За останні 90 днів зміна ціни Nova Finance до USD становила $ -0.000099449218419968.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.57%
|30 днів
|$ +0.0000510941
|+0.69%
|60 днів
|$ -0.0001405840
|-1.90%
|90 днів
|$ -0.000099449218419968
|-1.33%
Останній аналіз цін Nova Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
+0.57%
+1.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nova Finance is an asset management protocol built on the Solana Network. Control your crypto exposure with confidence, optimize gains and automatically earn yield through nAssets.
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