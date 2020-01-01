Токеноміка nounspace ($SPACE) Дізнайтеся ключову інформацію про nounspace ($SPACE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація nounspace ($SPACE) nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20). Офіційний вебсайт: https://nounspace.com Купити $SPACE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни nounspace ($SPACE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена nounspace ($SPACE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 431,73K $ 431,73K $ 431,73K Загальна пропозиція: $ 101,17M $ 101,17M $ 101,17M Циркуляційна пропозиція: $ 101,17M $ 101,17M $ 101,17M FDV (повністю розведена вартість): $ 431,73K $ 431,73K $ 431,73K Історичний максимум: $ 0,0445513 $ 0,0445513 $ 0,0445513 Історичний мінімум: $ 0,00337239 $ 0,00337239 $ 0,00337239 Поточна ціна: $ 0,00426857 $ 0,00426857 $ 0,00426857 Дізнайтеся більше про ціну nounspace ($SPACE)

Токеноміка nounspace ($SPACE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки nounspace ($SPACE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $SPACE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $SPACE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $SPACE, досліджуйте ціну токена $SPACE в реальному часі!

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