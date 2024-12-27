Ціна nounspace ($SPACE)
Поточна ціна nounspace ($SPACE) сьогодні становить 0.01302251 USD з ринковою капіталізацією $ 682.74K USD. Ціна $SPACE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності nounspace:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.49K USD
- зміна ціни nounspace протягом дня — -0.58%
- циркуляційна пропозиція – 52.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни nounspace до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни nounspace до USD становила $ +0.0021160628.
За останні 60 днів зміна ціни nounspace до USD становила $ +0.0013966277.
За останні 90 днів зміна ціни nounspace до USD становила $ -0.009970166414190998.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.58%
|30 днів
|$ +0.0021160628
|+16.25%
|60 днів
|$ +0.0013966277
|+10.72%
|90 днів
|$ -0.009970166414190998
|-43.36%
Останній аналіз цін nounspace: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
-0.58%
+1.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20).
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