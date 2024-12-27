Сьогоднішня ціна nounspace ($SPACE)

Поточна ціна nounspace ($SPACE) сьогодні становить 0.01302251 USD з ринковою капіталізацією $ 682.74K USD. Ціна $SPACE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності nounspace:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.49K USD

- зміна ціни nounspace протягом дня — -0.58%

- циркуляційна пропозиція – 52.44M USD

Отримуйте оновлення цін $SPACE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $SPACE.