Ціна NotWifGary (NWG)
Поточна ціна NotWifGary (NWG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NWG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NotWifGary:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25 USD
- зміна ціни NotWifGary протягом дня — -8.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NotWifGary до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NotWifGary до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NotWifGary до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NotWifGary до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.96%
|30 днів
|$ 0
|-20.06%
|60 днів
|$ 0
|-11.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NotWifGary: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
-8.96%
+4.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NotWifGary [$NWG] is a new memecoin launching on Linea, a Layer 2 zkEVM built on Ethereum. With a commitment to a fair launch, the $NWG will be a vanilla ERC20 token, deployed from a multisig wallet involving Original Project Supporters. $NWG symbolizes resistance against regulatory overreach, advocating for #ETHforALL and supporting those in legal battles with U.S. regulators. $NWG champions maximal decentralization from the outset.
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