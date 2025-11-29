Що таке NOTMEME

Токеноміка NOTMEME Agent (NOTMEME) Дізнайтеся ключову інформацію про NOTMEME Agent (NOTMEME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Токеноміка та аналіз ціни NOTMEME Agent (NOTMEME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NOTMEME Agent (NOTMEME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,46K $ 17,46K $ 17,46K Загальна пропозиція: $ 99,98B $ 99,98B $ 99,98B Циркуляційна пропозиція: $ 33,34B $ 33,34B $ 33,34B FDV (повністю розведена вартість): $ 52,35K $ 52,35K $ 52,35K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну NOTMEME Agent (NOTMEME) Купити NOTMEME зараз!

Інформація NOTMEME Agent (NOTMEME) Офіційний вебсайт: https://notmemeagent.ai/ Whitepaper: https://notmemeagent.ai/NOTMEME_white_paper.txt

Токеноміка NOTMEME Agent (NOTMEME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NOTMEME Agent (NOTMEME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NOTMEME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NOTMEME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NOTMEME, досліджуйте ціну токена NOTMEME в реальному часі!

Прогноз ціни NOTMEME Хочете знати, куди рухається NOTMEME? Наша сторінка прогнозу ціни NOTMEME поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена NOTMEME зараз!

