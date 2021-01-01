Токеноміка Notional Finance (NOTE) Дізнайтеся ключову інформацію про Notional Finance (NOTE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Notional Finance (NOTE) Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token. Офіційний вебсайт: https://notional.finance/ Купити NOTE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Notional Finance (NOTE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Notional Finance (NOTE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,08M $ 1,08M $ 1,08M Загальна пропозиція: $ 97,75M $ 97,75M $ 97,75M Циркуляційна пропозиція: $ 47,03M $ 47,03M $ 47,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,25M $ 2,25M $ 2,25M Історичний максимум: $ 23,42 $ 23,42 $ 23,42 Історичний мінімум: $ 0,01610857 $ 0,01610857 $ 0,01610857 Поточна ціна: $ 0,02296426 $ 0,02296426 $ 0,02296426 Дізнайтеся більше про ціну Notional Finance (NOTE)

Токеноміка Notional Finance (NOTE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Notional Finance (NOTE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NOTE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NOTE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NOTE, досліджуйте ціну токена NOTE в реальному часі!

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