Сьогоднішня ціна Notional Finance (NOTE)

Поточна ціна Notional Finance (NOTE) сьогодні становить 0.056391 USD з ринковою капіталізацією $ 2.65M USD. Ціна NOTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Notional Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.65K USD

- зміна ціни Notional Finance протягом дня — -0.85%

- циркуляційна пропозиція – 47.03M USD

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