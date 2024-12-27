Ціна Notional Finance (NOTE)
Поточна ціна Notional Finance (NOTE) сьогодні становить 0.056391 USD з ринковою капіталізацією $ 2.65M USD. Ціна NOTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Notional Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.65K USD
- зміна ціни Notional Finance протягом дня — -0.85%
- циркуляційна пропозиція – 47.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Notional Finance до USD становила $ -0.00048638702890814.
За останні 30 днів зміна ціни Notional Finance до USD становила $ +0.0086039583.
За останні 60 днів зміна ціни Notional Finance до USD становила $ +0.0077459297.
За останні 90 днів зміна ціни Notional Finance до USD становила $ -0.00372114660358673.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00048638702890814
|-0.85%
|30 днів
|$ +0.0086039583
|+15.26%
|60 днів
|$ +0.0077459297
|+13.74%
|90 днів
|$ -0.00372114660358673
|-6.19%
Останній аналіз цін Notional Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-0.85%
-10.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors. Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool. After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token.
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