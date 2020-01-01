Токеноміка Noti (NOTI) Дізнайтеся ключову інформацію про Noti (NOTI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Noti (NOTI) Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time. Офіційний вебсайт: https://noti.io/ Whitepaper: https://noti.io/docs/noti-whitepaper.pdf Купити NOTI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Noti (NOTI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Noti (NOTI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 174,45K $ 174,45K $ 174,45K Загальна пропозиція: $ 230,00M $ 230,00M $ 230,00M Циркуляційна пропозиція: $ 31,27M $ 31,27M $ 31,27M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,28M $ 1,28M $ 1,28M Історичний максимум: $ 0,24133 $ 0,24133 $ 0,24133 Історичний мінімум: $ 0,00412451 $ 0,00412451 $ 0,00412451 Поточна ціна: $ 0,00557952 $ 0,00557952 $ 0,00557952 Дізнайтеся більше про ціну Noti (NOTI)

Токеноміка Noti (NOTI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Noti (NOTI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NOTI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NOTI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NOTI, досліджуйте ціну токена NOTI в реальному часі!

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