Сьогоднішня ціна Noti (NOTI)

Поточна ціна Noti (NOTI) сьогодні становить 0.02817361 USD з ринковою капіталізацією $ 880.57K USD. Ціна NOTI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Noti:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.94K USD

- зміна ціни Noti протягом дня — -7.53%

- циркуляційна пропозиція – 31.19M USD

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