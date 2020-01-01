Токеноміка NOTE (NOTE) Дізнайтеся ключову інформацію про NOTE (NOTE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NOTE (NOTE) NOTE protocol is the world’s first smart contract protocol based on Bitcoin’s Layer 1 network. By integrating on-chain data (DA), off-chain indexers (Indexer), and smart contract verifiers (Satoshi’s original BVM/sCrypt development language), NOTE provides secure and scalable smart contract functionality on the Bitcoin network. With over 100 million global Bitcoin users, NOTE aims to significantly expand Bitcoin’s use cases by directly enabling smart contracts on the Bitcoin network, potentially opening a new multi-billion-dollar market for decentralized applications (dApps). Офіційний вебсайт: https://noteprotocol.org Купити NOTE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NOTE (NOTE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NOTE (NOTE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 231,06K $ 231,06K $ 231,06K Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 231,06K $ 231,06K $ 231,06K Історичний максимум: $ 0,199868 $ 0,199868 $ 0,199868 Історичний мінімум: $ 0,01100034 $ 0,01100034 $ 0,01100034 Поточна ціна: $ 0,01100292 $ 0,01100292 $ 0,01100292 Дізнайтеся більше про ціну NOTE (NOTE)

Токеноміка NOTE (NOTE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NOTE (NOTE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NOTE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NOTE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NOTE, досліджуйте ціну токена NOTE в реальному часі!

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